Manutenzione straordinaria in Via Naumachia

È in corso in un tratto di via Naumachia un intervento di manutenzione straordinaria, subito dopo si procederà con via Selvotta- Montevecchio.

“Si sta procedendo al ripristino del manto stradale di quelle arterie che necessitano di interventi straordinari, - ha dichiarato il sindaco Menna - i lavori non saranno limitati al solo tappetino di usura ma alla manutenzione straordinaria dell’infrastruttura viaria”.

"Opera necessaria - ha commentato l'assessore ai Lavori Pubblici Fioravante - che consentirà di restituire la fruibilità in sicurezza di una delle vie più frequentate del centro storico”.