Aumento costi scolastici, mercatini del libro usato rifugio per risparmiare

Arriva l’ora della prima campanella e del ritorno sui banchi dei figli e per i genitori è la solita frenetica corsa all’acquisto del corredo scolastico e dei libri di testo. Una corsa quest’anno ancora più difficile per l’altissimo aumento dei costi, una “stangata” maggiore rispetto agli altri anni a causa dell’aumento dei costi per energia e materie prime. Solo per i libri di testo la spesa media è stata, anche quest’anno, di diverse centinaia di euro.

Tradizionale luogo in cui le famiglie cercano rifugio per risparmiare sono i mercatini del libro usato. Iniziative promosse da associazioni, cartolibrerie stesse e privati in cui si possono trovare prezzi ribassati anche del 40/50%. E quindi mai come quest’anno preziosi ed indispensabili con i rincari dei costi scolastici che si sommano all’aumento di bollette, generi di prima necessità, benzina e altri beni. Nel tempo tanti sono i mercatini del libro usato diventati, anche nel nostro territorio, appuntamenti tradizionali e consolidati. Ma che, purtroppo proprio in un periodo storico in cui sarebbero ancora più necessari, stanno diminuendo sino a scomparire.

A Vasto per quasi cinquant’anni è stato operativo il mercatino gestito da molti anni da Marco Di Michele Marisi e alcuni collaboratori. Mesi di impegno, fatica e un servizio di pubblica utilità punto di riferimento per migliaia di famiglie. Ma purtroppo per il secondo anno di seguito il mercatino non ci sarà più. Il sito web studenti.it ha pubblicato un elenco di “mercatini e librerie per libri usati” in tutta Italia, in Abruzzo ne sono riportati solo 3 di cui uno solo – la Cartolibreria Universal di Vasto – nella nostra provincia. Sono le stesse librerie che, di fronte l’aumento sempre maggiore dei prezzi e le difficoltà delle famiglie, si attivano. A Chieti, non censite da studenti.it e di cui abbiamo avuto notizia, sono ben tre: De Luca in via Cesare De Lollis e La Pergamena e Shop Office a Chieti Scalo.