I bimbi hanno ripreso a frequentare il nido a Vasto

Il sindaco Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco rivolgono un augurio di buon lavoro ai piccoli ospiti delle strutture “San Paolo” e “Tana Dei Cuccioli” che hanno ripreso rispettivamente lunedì 5 Settembre e giovedì 8 Settembre le attività educative. I due nidi comunali sono gestiti in modalità integrata dal Comune e dalla cooperativa Pianeti diversi.

Nei giorni scorsi il Comune ha ultimato i lavori di trasloco, manutenzione straordinaria, tinteggiatura dell’asilo nido Tana Dei Cuccioli, che negli ultimi tre anni è stato ospitato presso una struttura privata e con l’ausilio del personale sono stati ripreparati gli ambienti e le aule per i bambini.

“Vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare al personale della Cooperativa Pianteti Diversi, alla coordinatrice Serena Cerullo, alle educatrici, alle ausiliari ed alle cuoche. Il nido rappresenta la prima esperienza di convivenza istituzionale per il bambino e la sua famiglia, che si trovano a confrontarsi con l’ambiente sociale. L’inizio dell’anno educativo è sempre un momento delicato. È importante inaugurare il nuovo anno educativo accogliendo le famiglie e facendole sentire partecipi sin da subito del progetto pedagogico che le accompagnerà per tutto l’anno, all’interno del quale i bambini sono al centro, così come lo sono i genitori.

Proseguendo nell’obiettivo di dare massimo risalto ai “luoghi del crescere”, al valore professionale delle attività svolte da tutte le educatrici e dal personale tecnico degli asili nido comunali, a cui i genitori ogni giorno affidano con fiducia i loro figli.

Vogliamo augurare ai piccolini insieme con le mamme, i papà e anche i nonni un buon anno educativo per iniziare e proseguire insieme il percorso formativo di crescita che ci vedrà camminare sempre al loro fianco, assicurando la massima condivisione e trasparenza sulle attività che si svolgeranno e rimanendo sempre a loro disposizione”.