Torna domenica 18 settembre per l’intera giornata “Ambulanti in città. Il più grande evento d’Abruzzo”, la Manifestazione fieristica organizzata da Confcommercio Chieti in occasione delle festività di San Michele, in Via Giulio Cesare e Strade limitrofe.

Per info: infochieti@confcommerciochieti.it tel/Fax 0871 64599