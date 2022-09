Saranno 3,5 milioni di euro le risorse regionali per i libri di testo

“Ammontano a circa 3.5 milioni di euro le risorse a diposizione della Regione Abruzzo per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico che si sta per aprire”, informa l’assessore regionale Pietro Quaresimale.

“Gli uffici hanno provveduto a inserire nel bilancio regionale la somma, successivamente saranno trasferiti direttamente ai comuni che saranno chiamati a inviare ai beneficiari delle sovvenzioni per il pagamento totale o parziale della spesa per libri di testo.

Riguardo alle modalità di accesso al contributo per la fornitura dei libri di testo, il cittadino dovrà verificare, nel proprio comune di residenza, se nell'elenco dei beneficiari figura il proprio nome. A quel punto sarà erogato il rimborso totale oppure parziale della spesa sostenuta.

Quest'anno le risorse economiche che vengono destinate ai libri di testo sono aumentate di un milione di euro rispetto all'anno scolastico precedente.”