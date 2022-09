Parte l’anno scolastico, famiglie preoccupate per il 'caro libri'

È arrivata l’ora della prima campanella, le scuole si preparano a riaprire (o hanno già riaperto) e gli studenti a tornare sui banchi. I genitori alle prese con frenetiche settimane per la preparazione, il rinnovo del corredo scolastico e dei libri. Fonte di preoccupazione e ansie ogni anno i costi. Che quest’anno, a causa dell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, rappresentano una “stangata” – come l’ha definita il Codacons – molto maggiore.

Secondo rilevazioni dell’associazione dei consumatori il corredo scolastico potrebbe avere un aumento dei costi del 7%. 588 euro potrebbe essere la spesa che le famiglie hanno dovuto affrontare. Un alto costo che con i libri di testo ha un notevole balzo in avanti arrivando a superare abbondantemente i 1.000 euro. Fino ad arrivare intorno ai 1.300.

Tra i consigli per risparmiare diffusi dal Codacons c’è quello di puntare sui supermercati, “si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria” secondo l’associazione. Tradizionale rifugio per il risparmio sono i mercatini dei libri usati.

A Lanciano la Parrocchia Santo Spirito, da sempre attenta alle tematiche sociali e anche al mondo della scuola, ha lanciato la raccolta solidale “una mano per la scuola”. In questo mese sarà possibile donare materiale scolastico per bambini e ragazzi in difficoltà presso l’ufficio della Parrocchia.