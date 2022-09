Consales lascia Vasto, il saluto della città

“In questa occasione - sottolinea in una nota il sindaco Francesco Menna - ho voluto ringraziare Consales per tutto quello che ha fatto sul nostro territorio e per la sua grande operatività e professionalità e per lo spirito di abnegazione, l’etica e la disciplina che lo hanno contraddistinto. Un vivissimo in bocca al lupo per il nuovo incarico che andrà a ricoprire. A nome di tutta la comunità ho voluto consegnare al Maggiore una targa ed una pianta antica della città di Vasto. Io invece ho ricevuto una bellissima giberna con dedica”.