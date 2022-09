Rottura ad Altino, interruzione idrica in 18 comuni

La comunicazione è stata pubblicata ed inviata ai Comuni in queste ore. La Sasi, società che gestisce il servizio idrico nella provincia di Chieti, ha dovuto sospendere la normale fornitura idrica in diversi comuni.

Motivo dell’interruzione la necessità di una riparazione urgente della condotta principale nel territorio del comune di Altino.

La normale fornitura idrica dovrebbe tornare, si legge nell’avviso della Sasi, nelle “ore tardo pomeridiane di domani 9.9.2022”.

Questi i comuni coinvolti nell’interruzione:

Altino, Archi per gli utenti di Piane d’Archi, Atessa per gli utenti di Montemarcone, San Luca, Piazzano, Via Degli Orti, Saletti, Colle Comune, Piana Vacante, Piana Matteo, Collepietre, Zona Industriale, Acquaviva, Piana La Fara, Casalbordino, Casoli per gli utenti di Colle Marco, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta per gli utenti Sinaglia, Marraone, Saletti, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro per gli utenti del Capoluogo, Campo Grande, Collelongo, Quaglialatte e Cavone, Vasto e Villalfonsina.