“100 anni di natura protetta”: il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise al suo primo centenario

Nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 settembre il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise festeggerà i 100 anni dall’inizio della sua storia.

Era il 1917 quando la prima proposta di istituzione del Parco fu elaborata dalla commissione per i Parchi Nazionali della Federazione Pro Montibus et Silvis di Bologna. Poi, il 2 ottobre 1921, la Federazione Pro Montibus, con alla guida lo zoologo Alessandro Ghigi e il botanico Romualdo Pirotta, istituì il primo nucleo del Parco: 500 ettari della prima area protetta d’Italia nella Val Fondillo (comune di Opi). Il 25 novembre 1921 avvenne la costituzione dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo. Il 9 settembre del 1922, finalmente, su iniziativa di un Direttorio Provvisorio presieduto dall’on. Erminio Sipari (parlamentare locale tra i primi fondatori del Parco), l’area protetta fu estesa di 12.000 ettari, espandendosi ai comuni limitrofi, e venne creata una zona marginale di 40.000 ettari di Protezione Esterna. Tutta quest’area divenne Parco Nazionale con una cerimonia inaugurale alla presenza di tutte le autorità. A ricordo di quel 9 settembre 1922 resta, presso la Fontana di San Rocco a Pescasseroli, una lapide oramai centenaria che reca l’iscrizione:

“Il Parco Nazionale d’Abruzzo sorto per la protezione delle silvane bellezze e dei tesori della natura qui inaugurato il IX Sett. MCMXII”.

Il programma:

La giornata di festeggiamenti di venerdì 9 settembre 2022 vedrà l’apertura con il Convegno “Educazione alla sostenibilità: uno strumento per la tutela della biodiversità”, proseguendo nel pomeriggio con un Corteo storico per le vie di Pescasseroli e terminerà, dal tardo pomeriggio, con una Festa in Piazza Sant’Antonio con Concerto Folk e Degustazioni.

La giornata di sabato 10 settembre, invece, sarà dedicata ad attività di educazione ambientale e passeggiate naturalistiche in tutti i paesi nel territorio del Parco.

Con la speranza sempre di migliorare ed affinare il nostro rapporto con la Natura, buon compleanno Parco Nazionale d’Abruzzo!