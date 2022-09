Il 12 e 14 il cardinale Bagnasco a Furci

«È un onore ospitare una delle figure più importanti della Chiesa» ha commentato il sindaco Di Vito. «Ogni anno in paese giunge un cardinale a celebrare la messa solenne della traslazione. Questa volta avremo l’onore di ricevere il cardinale Bagnasco. Ringrazio il parroco, don Angelo Di Prinzio, per l’impegno profuso per accogliere una delle figure più importanti della Chiesa».



L’accoglienza del cardinale è prevista per lunedì 12, quando l’alto prelato arriverà in piazza Beato Angelo. Il 13 settembre, alle 11 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Bagnasco.

La venerazione della Chiesa verso il Beato Angelo è antichissima. Nacque a Furci nel 1257, vestì l’abito agostiniano già ventenne, nella Chiesa agostiniana di Vasto, oggi cattedrale di San Giuseppe. Morì il 6 febbraio 1327 nel convento di Sant’Agostino Maggiore di Napoli. Il suo culto, subito diffusosi a Furci e altrove, fu approvato dal Papa Leone XIII il 20 dicembre 1888. Le sue ossa tornarono a Furci il 13 agosto 1808 e oggi sono venerate nel santuario a lui dedicato. Vengono custodite nell’urna che si trova all’interno della chiesa nuova a lui stesso dedicata.

Il santuario, restaurato nel 2007, accoglie numerosi pellegrini.