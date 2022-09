“E’ per te”, una camminata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Si svolgerà sabato 10 settembre, alla Riserva naturale regionale di Punta Aderci l’evento dal titolo:” E’ per te”, una camminata per far sentire alle donne vittime di violenza che non sono sole, lungo il sentiero dedicato a Mirella La Palombara, vittima di femminicidio il 21 Ottobre 2011.L’evento è promosso da Dafne Onlus con la collaborazione di Legambiente Onlus, Cantina Orsogna 1964 e la Cooperativa GreenWilli.

Seguendo il percorso dalla Riserva di Punta Aderci si arriverà al Bosco di Don Venanzio dove i partecipanti saranno accolti con un aperitivo “in rosso” offerto dalla Coop Green Willi.

Per chi partecipa è importante indossare scarpe da trekking oppure da ginnastica con suola NON liscia ed un cappello e portare acqua e mernda Dafne Onlus e Cantina Orsogna, ambasciatrice del territorio di Legambiente, faranno degustare i vini biologici e vegani Eva Patch, la linea di vini a supporto dell'autonomia e del reinserimento lavorativo delle donne in uscita da vissuti di violenza di genere.

Musica a cura di Elpy Sax di Elpidio Tornese. Letture itineranti a cura di Raffaella Zaccagna.

Programma

▪︎Ore 15.30 - Ritrovo presso Bosco di Don Venanzio, da dove una navetta porterà a Punta Aderci

▪︎Ore 16.30 - Partenza dal parcheggio di Punta Aderci

▪︎Ore 19.30 - Arrivo previsto alla Casina di Don Venanzio.

Quota di iscrizione/liberalità a sostegno dell'Associazione €5,00

Prenotazione obbligatoria - entro venerdì 9 Settembre - tramite un whatsapp al numero 342.6499752 specificando nome, cognome e numero di partecipanti.