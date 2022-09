Aumentano gli investimenti del Superbonus, ad agosto detrazioni a 47 mld

Continuano ad aumentare gli investimenti ammessi alla detrazione del Superbonus 110%: al 31 agosto sono stati complessivamente 43,018 miliardi (dai 39,75 di fine luglio) con detrazioni a carico dello stato previste a fine lavori per 47,32 miliardi (dai 43,72 del mese precedente).

D'Intino (Ance Abruzzo) informa che sono mille le imprese in Abruzzo a rischio fallimento, serve un atto di responsabilità del Governo. "Raccogliamo il grido di dolore e la frustrazione delle nostre imprese che stanno subendo una situazione paradossale per la mancata possibilità di monetizzare i crediti fiscali, relativi a lavori eseguiti, con rischio di fallimento di circa trentamila aziende a livello nazionale, e di almeno mille in regione, in quanto non si è nelle condizioni di pagare dipendenti, fornitori, tasse e contributi con conseguenze drammatiche sui livelli occupazionali e sulla tenuta stessa della filiera". Le parole sono del presidente Ance Abruzzo, l'associazione dei costruttori edili, Antonio D'Intino. “Ci riferiamo, in particolare, al mercato della cessione del credito che è completamente bloccato a causa dei continui interventi normativi, con una media di una modifica al mese solo da inizio 2022 e la conseguenza di rendere estremamente rigido l'atteggiamento delle banche e degli intermediari finanziari che avevano garantito l'acquisto dei crediti".