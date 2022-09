L'inflazione galoppa, +8,4% annuo

L’Inflazione è ancora in salita. L’Istat, dalle sue stime preliminari, ha evidenziato che ad agosto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente).

La causa dell’accelerazione dei prezzi è dovuta all’energia elettrica e al gas mercato libero, beni energetici non regolamentati e che, con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l'inflazione a un livello che non si registrava da dicembre 1985, quando si attestò a +8,8%.

Sono in aumento i prezzi del cosiddetto carrello della spesa. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona ad agosto crescono del 9,7% (dal precedente +9,1%), un aumento che, indica l’Istat, non si osservava da giugno 1984.