Olio sull'asfalto, perde il controllo della moto e finisce a terra

Trasferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina' di Vasto l'uomo, 58 anni di età, rimasto ferito a seguito della caduta dalla moto sulla strada provinciale Istonia, di collegamento tra Vasto e la Marina.

Alla base dell'episodio, secondo i primi rilievi della Polizia Locale, la presenza di olio sull'asfalto.

Il traffico in direzione riviera, temporaneamente, è stato deviato su Via Trave per consentire gli interventi di ripulitura della strada da parte di una ditta specializzata.