I vantaggi del rendering in 3D per la valutazione delle case

La tecnologia di rendering 3D ha completamente trasformato il settore immobiliare negli ultimi anni. Oggi è infatti possibile creare una panoramica molto realistica e accurata di un immobile, addirittura prima che venga costruito. In questo modo gli acquirenti possono farsi un'idea molto più precisa dell'aspetto della casa, per prendere una decisione con più dati a propria disposizione, il che ovviamente aumenta il fattore conversione.

In realtà il rendering 3D può essere utilizzato anche per altri scopi, sempre nel settore immobiliare, come nel caso del marketing. Vediamo quindi di approfondire una tecnologia che, anno dopo anno, sta diventando sempre più protagonista nel mercato del mattone.

Cos'è e come funziona il rendering 3D?

Partiamo da una definizione base, essenziale per capire di cosa stiamo parlando.

Il rendering 3D è il processo digitale di creazione di immagini tridimensionali, a partire da un insieme di punti e di dati. Questi dati possono essere generati da un modello computerizzato o disegnati a mano, ma devono essere convertiti in un'immagine 3D prima di poter essere utilizzati per qualsiasi scopo pratico. Il rendering viene spesso sfruttato in settori come l'architettura e l'interior design, in quanto consente ai potenziali acquirenti o affittuari di farsi un'idea più precisa dell'aspetto di un immobile prima della sua costruzione.

Può essere utilizzato anche in settori come l'edilizia, ad esempio per la creazione di modelli di edifici o ponti, così da poterne garantire la solidità strutturale. Il rendering può essere realizzato con diversi software professionali, ma il risultato finale è sempre lo stesso: un'immagine tridimensionale che sembra abbastanza realistica da poter essere scambiata per una fotografia.

Il rendering 3D applicato al settore immobiliare

L'utilizzo del rendering 3D nel settore immobiliare presenta numerosi vantaggi, sia per gli sviluppatori che per coloro che desiderano acquistare o affittare un immobile. Per prima cosa, come anticipato, forniscono un'idea più realistica (e in certi casi "iper-realistica") dell'immobile. In secondo luogo, permettono di tratteggiare l'immagine della casa e dei suoi ambienti sin nei minimi dettagli che - come tutti noi sappiamo - nel mercato immobiliare fanno sempre la differenza.

In sintesi, si tratta di un elemento che può a sua volta aumentare la quotazione di una casa durante la valutazione immobiliare, e che dunque giova molto anche al venditore. Inoltre, il rendering stesso permette di aggiungere o modificare facilmente qualsiasi elemento della casa, ma in "via teorica". Si tratta quindi di un sistema per verificare con i propri occhi il risultato di una determinata scelta, e nel caso modificarlo o cancellarlo senza dover abbattere pareti o spostare mobili.

Va poi sottolineato che i costi del rendering 3D non sono affatto elevati, dato che in sostanza l'agenzia deve limitarsi all'acquisto del software e alla paga per lo specialista che lo utilizzerà. Infine, il rendering 3D va anche incontro all'ambiente: a differenza della classica progettazione 2D su foglio, non spreca risorse cartacee e non produce rifiuti.

In conclusione, il rendering 3D è una tecnologia che consente di fare un deciso passo in avanti, e vale per tutti gli attori chiamati in causa.