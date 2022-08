Addio ad Adelaide Rotoli, "la guerriera che ci manca già"

La Asl Lanciano Vasto Chieti, in una nota, ricorda, con commozione, la figura di Adelaide Rotoli, professionista in servizio al Distretto Sanitario di Vasto, venuta a mancare all'affetto dei suoi cari.

Non è servita tutta l’energia che aveva dentro. Non è servita la vitalità che emanava. Non è servita la resistenza che sapeva opporre alle avversità. La violenza del “male” stavolta ha avuto la meglio e ha strappato Adelaide Rotoli alla vita, all’affetto dei suoi figli, amatissimi, e al suo lavoro, che amava moltissimo.

Il Distretto Sanitario di Vasto perde una colonna, una professionista efficiente e capace, che una soluzione sapeva trovarla sempre, anche alle questioni burocratiche più complesse. Il dolore passa per le parole di apprezzamento e rimpianto dei colleghi: “Oggi abbiamo perso un’amica, una persona che amava la vita, la famiglia, gli amici, i suoi colleghi, il lavoro. Grazie Ade per tutto l’impegno, la passione e il tempo che fino agli ultimi giorni hai dedicato al lavoro e a tutti noi. Ti porteremo sempre e per sempre nel cuore”.

Ricordare Adelaide non è proprio facilissimo, perché può capitare di sconfinare nella retorica, e lei la detestava, al pari dei compromessi, delle ingiustizie e delle storture in cui si può inciampare. Il suo spirito battagliero lo aveva allenato fin da ragazzina, quando era in collegio a Pescara e la chiamavano “Lalla”, imparando presto a cavarsela da sola, e a sviluppare quell’indipendenza che poi ha coltivato come un valore.

Leale, diretta, schietta, indomita e un po’ guerriera, ma anche presenza vivace e solare è stata la sua, piena di brio, come i suoi capelli, a cui non dava tregua per sembrare sempre un po’ diversa. Senza riuscirci. Era sempre la stessa. Era sempre lei. E noi l’abbiamo amata per questo".

I funerali di Adelaide Rotoli saranno celebrati martedì 30 agosto, alle ore 11, nella Chiesa di San Panfilo a Scerni.