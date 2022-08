Ai Giardini d'Avalos un ulivo in memoria di Valter Marinucci

Nel pomeriggio di sabato 27 agosto è stato piantato un ulivo in memoria di Valter Marinucci, già presidente dell'Azione Cattolica della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e riferimento dell'associazione ‘Amici del Toson d’Oro', presso i Giardini Napoletani di Palazzo d'Avalos.

L'iniziativa, promossa dall'attuale presidente degli ‘Amici del Toson d’Oro' Manuel Giorgetti e dall'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, è avvenuta alla presenza di diversi affezionati a Valter, alcuni dei quali negli costumi d'epoca tipici del Toson d'Oro che oggi vive la sua tradizionale rievocazione storica.

"A benedire la pianta con una targa ricordo - si legge in una nota della Parrocchia Santa Maria Maggiore - c'era il parroco, Don Domenico Spagnoli, che ha ricordato come l'ulivo sia fortemente simbolico. Radici, immagini della tradizione ben ancorata al terreno, e olio, rimandando alla consacrazione dei sacerdoti, dei re e dei profeti, ossia ad uno sguardo divino sulla storia. Cielo e terra si incontrano in questo ulivo che guarda da un lato verso il mare e dall'altro verso la Chiesa di Santa Maria Maggiore affiancata dal suo alto campanile.

Una pianta per fare memoria di Valter, uomo che ha saputo coltivare le tradizioni e nello stesso tempo guardare al futuro scommettendo sui giovani, oggi - alcuni dei quali - divenuti adulti e professionisti.

Una pianta radicata fortemente nel terreno che non rinuncia a darci il sapore del cielo".