Il dolce ricordo di Paola Cerimele, amica di Vasto

La morte d Paola Cerimele, nota attrice nazionale, originaria di Agnone, vittima del grave incidente dell'altro pomeriggio avvenuto sulla Trignina, molto legata a Vasto , “è stata davvero una brutta notizia”, commenta l'assessore alle Politiche giovanili Paola Cianci.

Fondatrice della Compagnia Stabile del Molise, in collaborazione con l'Accademia del Grido di Vasto, e docente di recitazione e dizione. Numerose le sue collaborazioni sul palco e sul set, da Vittorio Gassman a Sergio Castellitto. "In molti - sottolinea l'assessore Cianci - la ricordiamo per la regia dello spettacolo dal titolo “Welcome Show, monologhi comici e irriverenti " l’estate scorsa al Teatro Madonna dell'Asilo.

Un abbraccio forte a Piero Garone e Giorgia Berardi ai quali di Paola mancherà non solo la professionalità ma anche lo splendido rapporto umano costruito in questi anni di lavoro insieme. Un grande dispiacere".

Foto Fondazione Molise Cultura