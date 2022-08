Femminicidio a Bologna, in carcere l'ex Vastese Padovani

Una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa a Bologna, colpita con un martello, in via dell'Arcoveggio, periferia della città, nel cortile condominiale dove risiedeva.

È stato arrestato l'ex compagno, Giovanni Padovani, 27 anni di età.

Padovani, nella prima parte della stagione calcistica 2019/2020, ha giocato con la Vastese in Serie D (3 sole presenze collezionate prima di essere ceduto nella fase invernale del mercato).

Alessandra Matteuzzi - si legge sull'Ansa - a fine luglio aveva presentato denuncia contro l'ex compagno, dal quale si era lasciata da qualche mese. L'indagato è un calciatore ed ex modello, originario di Senigallia, in provincia di Ancona. Ha militato in varie squadre di serie C e D. Sarebbe arrivato ieri a Bologna in aereo dalla Sicilia e poi sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa.