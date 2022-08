"Grazie al personale di Cardiologia del San Pio di Vasto"

Scrivo questa lettera spinta da un sincero e profondo sentimento di gratitudine verso il personale che gestisce il servizio di Cardiologia-UTIC dell’Ospedale di Vasto San Pio da Pietrelcina.

In data 31 luglio, mia madre, Campioni Bernardina, è stata ricoverata d'urgenza presso la vostra struttura per una Embolia Polmonare massiva.

Ho potuto constatare personalmente l'elevato livello di competenze professionali dell'intera equipe della Professoressa Nanda Furia, in particolare ricorderò sempre la cordialità e gentilezza di tutto il personale medico, infermieristico e operatori sociosanitari.

Ritengo che occorra dare il giusto risalto anche quando le cose funzionano e, per tali motivi, mi piacerebbe che strutture come la vostra, fossero portate ad esempio.

Il lato umano delle persone che sono state accanto a mia madre va oltre quello lavorativo, per questo non ci sono abbastanza parole per ringraziarvi.

Loretta Zugarelli