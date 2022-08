Addio a Claudia Maini, la 'voce delle stelle' di Radio Delta 1

Si è spenta all'età di 63 anni, dopo aver a lungo lottato contro un brutto male, all’Hospice Alba Chiara di Lanciano, dove era ricoverata da qualche giorno, Claudia Maini

Nata e cresciuta in Argentina, si era poi trasferita in Abruzzo, terra d'origine della sua famiglia, diventando una voce conosciuta grazie alla rubrica “AstroDelta”, in onda su Radio Delta 1, emittente tra le più ascoltate della regione.

Dai canali social della radio l'ultimo saluto a Claudia: “Ora stella tra le stelle, di cui ci hai raccontato per tanti anni in radio. Ciao Claudia!”