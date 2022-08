Gli abruzzesi potranno monitorare la situazione di affollamento nei pronto soccorso

L'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì comunica in una nota che da oggi gli abruzzesi potranno monitorare in tempo reale la situazione relativa all'affollamento nei pronto soccorso della regione. Per farlo basta collegarsi ai link messi a disposizione dalle Asl abruzzesi che riportiamo di seguito.

CHIETI

https://cup.asl2abruzzo.it/IasiSmartPortaleServizi/#/portaleasl/prontoSoccorso

PESCARA

https://www.asl.pe.it/situazione_prontosoccorso.jsp?fbclid=IwAR1fWXl6LQ1rYnmtcjrrz6g7XFm2WC-ww0OxVt3rYpjlNHusJ5gvLo7G54E

TERAMO

https://pss.aslteramo.it/pss/#/portaleasl/prontosoccorsoext

L'AQUILA

https://cup.asl1abruzzo.it/IasiSmart/#/portaleasl/prontoSoccorso