Il saluto di commiato del Dirigente Scolastico Sandra Di Gregorio

Il 31 di agosto il Dirigente Scolastico prof.ssa Sandra Di Gregorio conclude il suo percorso scolastico e dal 1° settembre sarà in pensione.

Una lunga carriera come docente dalle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo grado e secondo grado, poi dal 2001 come Dirigente Scolastico prima alla D.D. di Guardiagrele, poi alla Don Milani, intitolazione e istituzione di una nuova scuola secondaria di primo grado da Lei voluta a Lanciano e dal 2014 a Vasto nell’Istituto Comprensivo “Spataro Paolucci”.

“In questo lungo periodo professionale la scuola mi ha dato tanto, umanamente e professionalmente”, dice il Dirigente Sandra Di Gregorio, “e spero di essere riuscita a restituire tutto ciò che ho ricevuto. Ho sempre sentito la responsabilità del mio compito: essere al servizio della comunità scolastica e ho cercato sempre, con la collaborazione dei docenti e del personale scolastico, di esprimere la mia passione civile e sociale, la lealtà, il rigore etico, per offrire sempre opportunità positive per gli alunni, protagonisti della scuola. Tanti sono stati i momenti impegnativi, difficili, ma anche tante le esperienze straordinarie, i risultati positivi, ricchi di soddisfazioni. Una moltitudine di ricordi, tantissime persone incontrate, tantissimi bambini e ragazzi conosciuti nel loro importante cammino formativo, tantissime le riforme normative affrontate, tra curricoli verticali e trasversali, unità di apprendimento, nuove valutazioni, PON, POR per costruire con impegno e passione una comunità educante basata sul confronto, sulla collaborazione e sul rispetto reciproco, aperta al territorio.

Voglio esprimere la mia gratitudine, per la fiducia accordatami e per la collaborazione offerta, a tutte le comunità scolastiche incontrate e in particolare all’ultima, quella di Vasto. Questi otto anni all’Istituto Comprensivo “Spataro-Paolucci” di Vasto sono stati straordinari grazie al corpo docente, alla D.S.G.A. e al personale amministrativo e ausiliario, ai genitori e ai componenti dei vari Consigli d’Istituto e all’Amministrazione Comunale, per l’accoglienza e la collaborazione ricevuta e finalizzata al bene della comunità scolastica e soprattutto della crescita della umana e culturale dei nostri alunni.

Un grazie sincero a tutti i docenti che si sono prodigati a portare avanti con passione e professionalità l’importante ruolo che svolgono. A coloro che accogliendo gli stimoli nuovi, sono anche aperti a sperimentare nuovi percorsi metodologici e didattici capaci di condurre gli alunni al raggiungimento dei traguardi formativi e alla maturazione di profondi valori umani. Il mio ringraziamento va anche per aver contribuito, ognuno nel proprio ruolo e secondo la personale sensibilità, alla realizzazione di una scuola educante e per il contributo dato nell’organizzazione delle numerose particolari attività. Il mio ringraziamento, poi, va ai genitori per i sentimenti di stima, di gratitudine, di fiducia e rispetto che mi hanno dimostrato e per i proficui rapporti di collaborazione che insieme abbiamo costruito.

Grazie ai Presidenti del Consiglio di Istituto e ai consiglieri che nel tempo si sono avvicendati, per avermi sempre sostenuta nelle scelte fatte e per aver riposto sempre grande fiducia nel mio operato, e ai rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe per l’impegno profuso nell’esercizio del loro compito. Un ringraziamento sentito voglio rivolgerlo ai miei colleghi dirigenti con i quali ho avuto il piacere di confrontarmi e di interagire, con lealtà e affetto, al personale dell’Ufficio scolastico provinciale con cui ho costruito un rapporto aperto e corretto.

Il mio ringraziamento va alle Provincia, agli Amministratori e ai dipendenti dell’amministrazione per il loro impegno nel migliorare le strutture scolastiche e nel cercare di soddisfare le immancabili e innumerevoli nostre richieste, tese sempre a garantire migliori servizi per gli alunni nonché ad affermare l’autonomia e la dignità dell’Istituzione scolastica, e a tutti gli altri interlocutori istituzionali, culturali e sociali del nostro territorio. Un ringraziare particolare alla mia famiglia per il sostegno e la pazienza con cui ha affrontato le mie assenze per gli impegni di lavoro.

Passo ora il testimone, con l’auspicio che la scuola possa continuare ad essere punto di riferimento culturale per la nostra comunità, luogo privilegiato di promozione culturale, sociale ed umana, per gli alunni e per tutti coloro che in essa operano. Auguro che si sappiano raccogliere e vincere le nuove sfide che le trasformazioni sociali, politiche, culturali e tecnologiche comportano, forti di un patrimonio di esperienze che in questa scuola, in tutti questi anni, si è sedimentato. Di questa scuola, della “mia” scuola, serberò sempre vivo e affettuoso il ricordo. A voi che rimanete l’impegno di renderla sempre migliore!

E infine, un pensiero affettuoso e un grande ringraziamento va a tutti gli alunni, “GRAZIE RAGAZZI” voi siete stati il mio timone, la mia energia, anche e soprattutto nei momenti difficili (e in questi ultimi anni ce ne sono stati tanti!!!) e la vostra vitalità, la vostra viva intelligenza, i vostri problemi e bisogni, sono stati sempre al centro dei miei pensieri e delle nostre azioni. Come ho detto spesso, i vostri sguardi sono stati la mia forza e mi hanno sempre ricordato lo scopo del mio e del nostro lavoro, lo scopo della scuola: istruire e educare, perché solo con la cultura e il sapere sarete persone libere!”