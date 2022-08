Jova Beach Party, scattano le modifiche alla viabilitÃ 

Sono già scattate le prime modifiche alla viabilità a Vasto Marina in vista del doppio Jova Beach Party di venerdì 19 e sabato 20 agosto.

Tra viale Dalmazia e lungomare Ernesto Cordella è in vigore l'ordinanza che vieta la sosta delle auto negli spazi di parcheggio divisi dalla Rotonda (fino alle 6 del 24 agosto).

Dalla serata di oggi, dalle 20, e fino alle 5 del 21, ci saranno il divieto di sosta nelle strade del centro della riviera ed il divieto di transito dalle 10 del 19 alle 5 del 20 e dalle 10 del 20 alle 5 del 21. Nelle ore in cui non è previsto il divieto potrà circolare soltanto chi in possesso di regolare pass rilasciato dopo la richiesta presentata (per la quale registrate lunghe file nei punti interessati del Comando Polizia Locale e del Box Info Turistiche di fronte Stella Maris).

Nell'area parcheggio dell'ex stazione di piazza Fiume è previsto il parcheggio dei soli residenti e automobilisti in possesso di pass.