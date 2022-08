Statale 16 a Vasto nei giorni del 'Jova Beach Party', le disposizioni

Dalle ore 10 del 19 e 20 agosto e fino a cessate esigenze coincidenti con il termine del deflusso è fatto divieto di circolazione dei mezzi pesanti, trasporto merci, di massa complessiva a partire da 7,5 t. sulla SS16 nel tratto compreso tra il km 508 +700 (rotatoria innesto SP 157 San Lorenzo) e il km 522+400 (rotatoria via Grasceta).

È poi prevista la chiusura totale della SS16, anche per le autovetture dalle ore 23:30 (termine concerto) fino al termine del deflusso o comunque fino a cessate esigenze operative, dal km 514+III (intersezione Via Molino per centro di Vasto) fino al km 522+400 (rotatoria Via Grasceta), fatta eccezione per i velocipedi e le moto che, in uscita dai parcheggi dedicati sul lungomare Cordella Nord, potranno prendere la SS16 dal km 516 in direzione nord.

La SS16 a partire dalle ore 10:00 del 19 e 20 agosto e fino a cessate esigenze, sarà percorribile nel solo senso di marcia nord-sud a partire dall’intersezione con Via Trave (km 516+900) fino alla rotatoria con l’intersezione con Via Grasceta; la corsia della SS16 direzione nord, sarà pertanto inibita alla circolazione veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso ed emergenza.