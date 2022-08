Via Verde, la Provincia Chieti acquisterà le ex stazioni ferroviarie

Sarà la Provincia di Chieti ad acquistare le vecchie stazioni ferroviarie e i compendi insistenti sulla Via Verde Costa dei Trabocchi.

La precisazione in tal senso è arrivata dal presidente dell'ente Francesco Menna, all'esito della riunione svoltasi con i rappresentanti della Regione Abruzzo, con la quale, precisa ancora Menna, “abbiamo solo inteso intavolare congiuntamente un tavolo di coordinamento al solo fine di inserire l'acquisto delle vecchie stazioni all'interno del Piano di Sviluppo Turistico e Territoriale (Pstt) con lo scopo ultimo di normarle con le nuove direttive regionali”.

La Regione Abruzzo, presente alla riunione con Enzo Pellegrini per conto dell'assessore regionale Nicola Campitelli, si è resa disponibile a inserire l'acquisto delle vecchie stazioni ferroviarie e dei compendi all'interno del Pstt in conformità alla nuova normativa regionale affinché si rispettino con coerenza e rigore i principi di accoglienza turistica e tutela ambientale della Via Verde Costa dei Trabocchi.

Per Menna è stato "un incontro proficuo che vede la massima collaborazione tra Provincia di Chieti e Regione Abruzzo al fine ultimo di arrivare quanto prima all'acquisizione". Il Consiglio Provinciale di Chieti, il 30 settembre 2021, quando il presidente era Mario Pupillo, con il voto favorevole di maggioranza e minoranza, aveva approvato il progetto e lo studio di fattibilità per il completamento del progetto della "Via Verde della Costa dei Trabocchi" con l'acquisizione e rigenerazione del compendio immobiliare di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato che comprende le ex stazioni ferroviarie nei comuni di San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e Vasto.