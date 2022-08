In vista delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, gli elettori temporaneamente residenti all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche nonché i loro familiari conviventi, possono presentare al Comune di iscrizione nelle liste elettorali l’opzione di voto per corrispondenza entro il 24 agosto 2022.



Per scaricare il modulo e per le informazioni clicca qui

https://www.comune.vasto.ch.it/.../3814-elettori...