E' stato trasferito all'Ospedale ‘Santo Spirito’ di Pescara il 65enne rimasto ferito in un incidente in bici avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17, in viale Perth.

L'uomo è caduto e, dopo i primi soccorsi, è stata allertata l'eliambulanza del 118 atterrata al Parco Muro delle Lame.