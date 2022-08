E' stato trasferito, con l'eliambulanza del 118, all'Ospedale di Pescara il giovane di 22 anni rimasto ferito, stamattina, in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda della zona industriale di Gissi, la Halmax.

Il ragazzo ha subito un forte schiacciamento agli arti inferiori.

Sull'episodio indagano i Carabinieri.