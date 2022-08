Prima di comprare una casa al mare ti conviene leggere questo articolo

Se hai deciso di comprare una casa al mare, devi essere consapevole del fatto che stai eseguendo un vero e proprio investimento, che quindi necessita di una particolare attenzione. Stiamo parlando di un immobile che deve essere raggiunto, per quanto possibile, con facilità: nessuno ha voglia di affrontare strade complicate o di mettere a rischio la salute della propria macchina su fondi sconnessi solo per raggiungere la casa in cui si trascorrerà il week-end. Inoltre, nel pensare alla posizione si dovrebbe evitare di andare troppo lontani dal luogo in cui si vive. Insomma, se si abita a Torino, forse è meglio comprare una casa al mare in Liguria che non in Molise. Occorre anche decidere se si preferisce una seconda casa vicina a tutti i principali servizi o, invece, un immobile quasi isolato, per poter sperimentare la massima tranquillità.

Per quel che riguarda l’aspetto economico, poi, è indispensabile eseguire una valutazione dell’immobile. La stima appartamento è fondamentale per avere la certezza di acquistare una casa a un prezzo che sia in linea con i valori del mercato. A questo proposito ci si può rivolgere a Dove.it, agenzia immobiliare online che offre la possibilità di usufruire di una valutazione gratuita. Di certo sono tante le variabili che entrano in gioco, come per esempio la conformità degli impianti elettrici e la presenza o meno dell’ascensore.

Tra gli altri aspetti a cui si deve prestare attenzione per l’acquisto di una seconda casa c’è quello relativo alle dimensioni, che dipendono anche dal numero di persone. In linea di massima, per due o tre persone ci si può accontentare di un bilocale, che tra l’altro ha il pregio di proporre dei costi piuttosto bassi. Sarebbe auspicabile non puntare su una casa troppo grande, perché maggiori sono le dimensioni e più impegnativa si rivela la manutenzione, anche dal punto di vista della pulizia. Certo, c’è sempre la possibilità di comprare un appartamento in un resort, in modo che la sua gestione venga delegata a un responsabile.

Inoltre, se si compra una seconda casa chiavi in mano non ci si deve preoccupare dell’arredamento, ma è sempre da valutare con attenzione la possibilità di una ristrutturazione. Un appartamento che è dotato di un terrazzo o di un grande balcone permette di rimanere all’aria aperta per tutto il tempo che si vuole, in estate ma non solo.