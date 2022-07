La scorsa notte, in via Donizetti a Vasto Marina, un’Alfa Romeo Stelvio, di proprietà di un uomo in città per motivi di lavoro, è stata rubata.

La vittima del furto ha presentato subito denuncia al Commissariato di Vasto.

Le operazioni di ricerca hanno avuto come risultato il ritrovamento del mezzo ad opera del personale della Polizia di Stato di San Severo.

Il fenomeno dei furti d'auto è sempre intenso, anche dalle nostre parti.