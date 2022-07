Si è reso necessario il trasferimento all'Ospedale di Pescara, in eliambulanza, per l'uomo di 58 anni rimasto gravemente ferito a seguito del ribaltamento della golf car che conduceva nella zona di Punta Penna, a poca distanza dalla Grotta del Saraceno.

Dei rilievi dell'incidente si occupano i Carabinieri della Compagnia di Vasto.

L'uomo, in base alle prime ricostruzioni, ha perso il controllo del mezzo che, ribaltandosi, è finito contro un albero.