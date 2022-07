Paola Cerella: “Come si può scongiurare l’abbattimento di questa maestosa quercia all’Incoronata?

La professoressa Paola Cerella sulla sua pagina Facebook lancia un appello per trovare una soluzione per scongiurare l’abbattimento di una maestosa quercia in zona Incoronata, in Via dei Cascella, che cresce rigogliosa, poggiando su ben tre tronchi.

Il Comune di Vasto informa Paola Cerella non intende retrocedere nella sua decisione di buttare giù l'albero perché restringe la strada e va abbattuto in una zona in via d'espansione.

“Davvero non si può scongiurare la morte di questo albero secolare? Non si può trovare una soluzione che salvi la storica quercia?”

Gli alberi sono santuari (Herman Hesse)