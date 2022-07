Il saluto di Nicola Della Gatta a Don Gianfranco Travaglini

Sulla sua pagina Facebook l’Assessore Nicola Della Gatta pubblica una lettera di commiato a Don Gianfranco che dopo 13 anni lascia il ruolo di Parroco nella concattedrale di San Giuseppe per ricoprire il ruolo di vice rettore del Seminario regionale “S. Pio X” di Chieti.

“Quando ricevi un dono”, scrive Nicola Della Gatta, “non chiederti perché, ma rendi grazie per averlo ricevuto e fanne tesoro prezioso”. Recita così una stupenda massima dell’antichità che sembra esprimere pienamente il senso di questo giorno, di questa Celebrazione Eucaristica, di questo popolo che, qui numeroso, vuole testimoniarti che il bene, quando è autentico, genera vita, comunione, bellezza.

Carissimo Don Gianfranco, è proprio vero: è questa l’ora in cui rendere grazie al Signore per il dono della tua presenza in mezzo a noi, per il tempo in cui la Provvidenza ha voluto che, grazie al tuo passaggio, facessimo esperienza di quel grande amore che riempie la Chiesa e fonda la comunità dei discepoli di Gesù.

Gesù insegnò a Pietro che l’amore, quello vero, ci spinge dove non pensiamo di andare, percorrendo sentieri che non abbiamo mai conosciuto, sospinti dal vento dello Spirito. Anche la nostra comunità – noi con te – abbiamo fatto questa esperienza, vivendo una nuova “primavera dello spirito”. Questa Parrocchia ha saputo aprirsi alla città e al territorio, innestarsi di tante esperienze di fede e di carità, incamminarsi con autenticità sui sentieri di quella Chiesa in uscita a cui Papa Francesco continuamente ci richiama. Tutti qui hanno trovato casa, non sentendosi mai ospiti, ma parte indispensabile di una storia comune.

In ogni ambito del tuo ministero il tuo esempio era sempre lì a spronarci a dare il meglio, il nostro meglio. La dedizione alla cura delle anime e, in particolare, alla formazione spirituale dei bambini e dei giovani; la vicinanza compassionevole agli anziani e agli ammalati; l’ambiente familiare con Maria Pia, Umberto e tanti altri; la guida sapiente ed innovativa per tanti gruppi di preghiera; il rilancio del culto eucaristico con l’esperienza dell’Adorazione continua; il cammino ecumenico con le altre fedi presenti a Vasto; la cura per il patrimonio materiale delle nostre chiese e del nostro centro storico e del patrimonio immateriale delle nostre tradizioni; l’amore filiale, e – consentimi – anche paterno, con cui hai accompagnato e sostenuto Don Giovanni: questi sono alcuni dei semi che hai piantato e che continueremo a far fruttificare.

Ti diciamo “grazie” dal profondo del cuore perché ti sei donato completamente, hai messo ogni tua energia a servizio della nostra comunità parrocchiale educandoci a vivere il “Vangelo della prossimità”: questo è il tuo più grande insegnamento.

L’intera società cittadina ha beneficiato della tua visione integrale di ogni essere umano, rispettosa della sua unicità, del suo valore intrinseco. A tutti ti sei fatto compagno di viaggio. E non ti è importato se quella vita che incontravi fosse problematica, debole, bisognosa di attenzione e di sostegno. Tu sai “stare accanto”, con dolcezza, alla fragilità degli ultimi. Con te la diversità ha fatto la differenza: tutti si sono sentiti accolti, inclusi, valorizzati, amati. In questo hai aperto una strada che tanti cittadini e tante realtà associative hanno iniziato a percorrere e, per questo, sei stato di ispirazione anche per tanti lontani dalla fede.

Grazie per essere stato esempio luminoso di pastore dal cuore misericordioso. È bello pensare che la metà di questo cammino di quasi tredici anni sia coincisa con l’esperienza del Giubileo straordinario della Misericordia, vissuta in questa Chiesa con la presenza della Porta Santa.

Grazie, infine, per averci insegnato l’amore per la Chiesa, sposa di Cristo, segno della sua presenza nel mondo: ce lo hai testimoniato sempre, ogni giorno, e da ultimo con il tuo “si” generoso al nuovo servizio a cui i Vescovi di Abruzzo e Molise ti hanno chiamato. Lungo tutti questi anni, in ogni tua azione, ci hai insegnato che nessuno può conoscere la felicità se resta solo: è dall’incontro che nasce l’amore ed è per questo che dobbiamo avere cura della nostra Parrocchia, famiglia della fede, e della Chiesa.

Ora è giunto il tempo di rimetterci in cammino! Lo faremo radicati nella consapevolezza che non c’è amore senza sacrificio e non c’è sacrificio che non sia annuncio e preludio di un amore più grande. Carissimo Don Gianfranco, non ci perderemo ma resteremo uniti in Gesù!”