Bilancio e Documento Unico di Programmazione in Consiglio comunale

Saranno dieci i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Vasto convocato dal Presidente Marco Marchesani in seduta di prima convocazione per il giorno 27 luglio, alle ore 8,30 ed in seduta di seconda convocazione per il giorno successivo, giovedì 28 luglio, alle ore 9.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 6-21-29 giugno 2022;

2. Interrogazione presentata dai consiglieri Francesco Prospero, Guido Giangiacomo e Vincenzo Suriani in data 20.06.2020, n.39443 di prot., in merito a “ C.da Selvotta e Via Nucleo Industriale”

3. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie

4. IMU Anno 2022. Conferma aliquote e detrazioni

5. Imposta di Soggiorno Anno 2022. Conferma delle tariffe

6. Addizionale Comunale all’IRPEF 2022. Conferma delle aliquote

7. Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2022-2024 – (art. 170, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000)

8. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151, D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011)

9. Salvaguardia degli equilibri e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000

10. Adozione progetto realizzazione nuovo canile comunale in variante a Piano Regolatore.