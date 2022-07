Spostamento street food, il sindaco: "Nessun danno e rischio e normative Asl da seguire"

“L'attività dei due ambulanti che da piazza della Guardia Costiera sono stati spostati all'interno della pineta di Vasto Marina nella zona della Bagnante opereranno senza nessun danno o rischio all'ambiente e secondo le normative previste dalla Asl”.

Il sindaco di Vasto Francesco Menna replica alle associazioni locali che contestano la ‘location’ attuale dei due operatori di street food.

"Continuo a non comprendere gli incessanti attacchi e perenni ricorsi al rispetto dell'ambiente e della natura da parte di coloro che mai ho avuto il "piacere e l'onore" di avere al mio fianco nelle battaglie contro la cementificazione con serio e vero danno al verde e all'ambiente, e nelle battaglie a tutela e promozione della sostenibilità ambientale. Ricordo ancora le molteplici note di disappunto da parte degli ambientalisti quando come Amministrazione comunale abbiamo deciso di illuminare la pista ciclabile che fiancheggia la riserva "Marina di Vasto" oggi tanto apprezzata ed utilizzata anche nelle ore notturne dai residenti e dai turisti. Compito e dovere di un amministratore è quello di valorizzare e promuovere la Città, in termini di bellezza e decoro, crescita e sviluppo, ma anche quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini. Non sono un abbattitore seriale di alberi come qualcuno vuol far credere o uno sprovveduto sul rischio incendi come qualcun altro invece afferma.