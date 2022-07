La comunità di San Paolo Apostolo accoglie il neo vice parroco Don Daniele Di Michele

Don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo Apostolo, dà il benvenuto ufficiale nella comunità al vice parroco Don Daniele Di Michele.

"Grande festa ieri in parrocchia!

Don Daniele Di Michele, novello sacerdote nominato da Padre Bruno vice parroco di San Paolo Apostolo, ha celebrato la sua prima Messa in mezzo a noi, entrando a pieno titolo nella piccola storia di salvezza della nostra comunità, ricca di tanti doni ma, come tutte, con tante fragilità e bisognosa di tante attenzioni.

La presenza di don Giovanni e di don Joseph sono state il segno che questa comunità sa accogliere e custodire la presenza dei sacerdoti che in essa hanno operato ed è stata una bella testimonianza di come ci si possa avvicendare nel servizio rimanendo fedeli alla volontà di Dio, uniti nella preghiera.

Da oggi io e don Daniele dovremo prenderci cura insieme di tutti coloro che ci sono stati affidati, e a nostra volta saremo presi in cura da un’intera comunità. Per me è una esperienza che dura da diversi anni, per don Daniele è il primo passo di un cammino che gli auguriamo ricco di grazia.

Siamo fiduciosi, infatti, che in questa esperienza di fede si possano realizzare le parole dell’Apostolo Paolo: “Il Dio della speranza vi riempia, nel credere, di gioia e di pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo” (Rm 15,13).

A Maria Madre di Gesù e nostra chiediamo di intercedere per noi perché possiamo sperare come Lei ha sperato, invocandola dal profondo del cuore come “Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra”. Auguri don Daniele! don Gianni".