È terminata l’esperienza di “Servizio Civile” per Roberta e Pierfrancesco

Nella giornata di giovedì 14 luglio, è terminata l’esperienza annuale di Servizio Civile Universale di due volontari cupellesi, Roberta Mele e Pierfrancesco Ricciardi. Nell’anno trascorso, pieno di soddisfazioni e gioie, Roberta e Pierfrancesco hanno avuto modo di collaborare per la comunità di Cupello con tante persone, che nei loro ruoli hanno voluto lasciare un ricordo dell’esperienza con i ragazzi.

In primis, a ringraziarli è l’assessore alle politiche sociali Giuliana Chioli: “In questo anno Roberta e Pierfrancesco hanno speso energie positive e costruttive nella nostra comunità, interfacciandosi con associazioni del territorio, enti locali, personale comunale e Biblioteca comunale. Hanno quindi vissuto a 360 gradi la cittadinanza attiva, che è una delle finalità maggiori del Servizio Civile, un’esperienza formativa che ha arricchito loro ma anche noi. Un ringraziamento va anche alla Pro Loco di Cupello, che ha portato avanti il progetto, di cui l’UNPLI regionale è soggetto capofila, che è stato incentrato su cultura e tradizioni locali, ad esempio quelle culinarie. Per questo, i ragazzi hanno realizzato un elaborato, delle interviste e collaborato nel tessuto sociale con persone di varia età ed estrazione. Il percorso di Cittadinanza attiva, in conclusione, è stato portato pienamente a termine. Sono certa che questa esperienza sia solo un trampolino di lancio e l’inizio di tanti successi nella loro vita. Un paese ci vuole, perché lo si ama, si scopre, si racconta, si confeziona e lo si rende fruibile a concittadini e visitatori. Questo hanno incarnato Roberta e Pierfrancesco.”

Le fanno eco i due responsabili della Biblioteca comunale di Cupello, Marianna Forgione e Pietro La Torriera, che con loro quotidianamente hanno condiviso luoghi, attività ed esperienze.

“Un anno passato troppo velocemente ma carico di emozioni, sensazioni, sorrisi, ricordi, attività… che rimarranno impressi nella memoria e nel cuore per sempre. Pierfrancesco e Roberta: due bellissime scoperte, due fantastiche persone che ringrazio per la collaborazione, la condivisione, la comprensione nei momenti difficili… Non ero preparata a quest’ultimo giorno di “servizio” ma so che tutto continuerà perché questo è solo l’inizio.”

“Roberta (Simona Patrizia), Pierfrancesco (Pier), fantastici, unici, meravigliosi, originali”

A loro si aggiungono i ringraziamenti e le testimonianze del Team di ricerca della Biblioteca comunale di Cupello, con cui sono nate collaborazioni ma soprattutto amicizie che di certo non si fermeranno alla fine dell’anno di “servizio”.

“Nonostante abbia avuto poco tempo per conoscere entrambi più da vicino, credo che immediatamente si sia creata una bella intesa in ambito sia lavorativo che umano. Due ragazzi per certi versi simili, ma soprattutto diversi, e nella loro diversità unici. Da una parte Pierfrancesco, che all'apparenza sembra timido e composto, ma che conoscendolo con il tempo si rivela una persona molto alla mano e spiritoso, quel tipo di collega che quando stai affrontando una giornata storta, basta che faccia una battuta e ti alleggerisce il carico, oltre che a risollevarti il morale e dall'altra Roberta che decisa su ciò che vuole fare e molto risoluta, si scopre piano piano anche comprensiva, pronta ad ascoltarti e opportunamente consigliarti. Di conseguenza, credo che il Comune grazie al Servizio Civile abbia avuto modo di guadagnare due persone che, seppure giovani sanno cosa vuol dire prendere un impegno, portarlo avanti fino in fondo e valorizzare quanto di buono hanno appreso dalla loro esperienza. Per questo ragazzi in bocca al lupo per tutto e complimenti per questo traguardo.” Queste le parole di Marianna Moro, che soprattutto nei mesi di giugno e luglio ha trascorso il tirocinio universitario nella Biblioteca comunale.

Ilaria Di Rocco afferma: “Carissimi Roberta e Pierfrancesco voglio ringraziarvi dei bei momenti passati insieme, anche se il servizio civile l'avete terminato, il nostro viaggio continua... Mi piace pensare a voi come compagni di viaggio, un viaggio alla ricerca delle nostre origini, con il team Cupello!!! Quindi zaino in spalla e avanti tutta!!!”

“Per Me, sia Roberta che Pierfrancesco oltre ad essere due collaboratori del Servizio Civile del Comune di Cupello sono due grandi amici diversissimi tra di loro ma unici. Con loro ho passato dei bei momenti di gioia, di felicità ma anche di confronto per problemi. Per Me rimangono dei buoni amici e soprattutto brave persone”, dice Simone Cicchini.

Gioia Greco aggiunge: “Pierfrancesco e Roberta sono stati molto di più di due semplici ragazzi del Servizio Civile, in quest'ultimo anno. Con loro abbiamo formato un gruppo speciale, del tutto originale che, senza dubbio, non sarebbe stato lo stesso senza la loro presenza. Oltre ad essere persone educate, sempre disponibili, hanno dimostrato di tenere davvero al proprio ruolo, grazie alle loro qualità e alla loro collaborazione. A mio parere, per noi giovani soprattutto, sono un esempio da seguire, poichè Pierfrancesco e Roberta si sono messi a disposizione della nostra comunità con impegno e costanza. Sono davvero contenta di averli conosciuti e porterò sempre nel cuore i momenti condivisi assieme, le cene, le feste, gli eventi, le gite, le riunioni, con l'augurio che ce ne saranno ancora altre in cui potremo stare insieme. Vi auguro uno splendido futuro!”

“Nel corso di quest’anno, ho avuto modo di conoscere meglio Roberta e Pier. Due cupellesi orgogliosi che hanno messo il loro paese davanti a tutto il resto. Hanno fatto molto di più di quanto gli era dovuto, mostrandosi sempre disponibili a ogni tipo di attività. Mi mancherà fermarmi anche solo per un saluto in Biblioteca e trovare i loro visi sorridenti. Anche per me, però, questo è solo il punto di partenza. Abbiamo tante attività da portare a termine e progetti da sviluppare. Quello che ci unisce sarà sempre l’amore per Cupello e per i cupellesi”, dice Filippo Sammartino.

Anche Sofia Giuliani pensa che il viaggio sia solo iniziato:“Pier e Roberta, due ragazzi super disponibili e gentili e cordiali, sempre disposti a prestare aiuto ad ognuno di noi. Mi fa piacere pensare che il vostro viaggio sia solo iniziato e che sarete per noi ancora due fonti di aiuto super prezioso, il nostro viaggio come "Team Cupello" sarà arricchito dalle vostre mille risorse e conoscenze. Inoltre in voi ho subito notato una grande voglia di mettervi in gioco in qualsiasi campo, questa è una cosa che vi rende davvero speciali. Vi ringrazio per il bel lavoro che avete fatto per tutto questo tempo e sono sicura che continuerete a fare all'interno di questo fantastico team di ricerca che come casa ha la nostra amata biblioteca. Sono certa che otterrete grandi soddisfazioni in futuro per la vostra intraprendenza e la vostra continua voglia di conoscere.”

Gli fa eco, infine, Vincenzo Ricciardi: “Ringrazio Roberta e Pier perché mi hanno sempre accolto in Biblioteca benevolmente e sono diventati dei veri amici. Hanno dato tanto alla nostra comunità e a noi ragazzi del Team. Non vedo l’ora di collaborare di nuovo con loro. Intanto dico loro grazie”.