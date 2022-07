Sabato 16 luglio alle ore 21 a Piazza Rossetti è in programma “Lo spettacolo del cuore – la medicina diventa spettacolo” organizzato dalla Farmacia Savelli.

“Lo Spettacolo del Cuore”, spiega la dottoressa Maria Pia Savelli, “è uno spettacolo teatrale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Un viaggio emozionale e scientifico, descritti dal cardiologo e divulgatore scientifico, Dott. Davide Terranova, ideatore e conduttore dello spettacolo, che porta avanti questa iniziativa dal 2012 e negli scorsi anni è arrivato a visitare ben 72 diverse piazze italiane.”

Sarà un cuore “come non l’avete visto e sentito mai”, come recita il sottotitolo dello spettacolo.

Tra vari argomenti trattati in forma Spettacolare non potranno mancare i riferimenti tra Cuore e COVID 19, ma ampio spazio sarà dato al Benessere Cardiovascolare ed alla prevenzione.

Ogni anno in Italia circa duecentomila persone vengono colpite da

infarto del miocardio. Quasi 550 ogni giorno, 1 persona ogni 6 minuti. Le malattie cardiovascolari sono al primo posto tra le cause di decesso in Italia. “Per evitare tutto questo – dichiara l’ideatore del progetto, il cardiologo Davide Terranova – oltre alla ricerca, poiché le evidenze scientifiche su come evitare queste patologie sono importanti, è la parola “divulgazione” il miglior passe-partout per aprire le porte a una vita più sana e lunga.

La divulgazione effettuata in questo modo suscita stupore, emozione, producendo quell’imprinting necessario alla concreta applicazione del messaggio recepito. Davvero niente più efficace. Verrà spiegato cosa vuol dire avere un infarto, cos’è la morte improvvisa, cosa vuol dire avere un cardiopalmo, come si curano e come si prevengono le malattie del cuore con uno sguardo anche… al cuore degli animali.

L’evento patrocinato dal Comune di Vasto ha l’ingresso libero.

Per informazioni: 0873 367249 – 331 5971676