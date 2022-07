Il giovane musicista Emanuele Santoro ha superato l’esame PET al Polo Liceale Mattioli

Il giovane musicista Emanuele Santoro ha superato il PET del Polo Liceale Mattioli di Vasto, l’esame per il conseguimento della Certificazione Linguistica Europea, con la collaborazione della prof.ssa Michelina Mileti e della scuola di lingue centro autorizzato esami Athena Docet di Pescara, anche se non vedente. È la prima volta per il liceo.

La prova d’esame è stata svolta seguendo rigorosamente le procedure previste dall’ufficio ‘Special Requirements” di Cambridge English, in condizioni equivalenti a quelle delle sessioni che seguono le procedure tradizionali. È stato utilizzato un computer dotato di un programma in grado di “trasformare” il materiale in un audio ascoltabile o tramite la lettura diretta da parte del “Supervisor”.

È motivo di orgoglio per Il Polo Liceale Mattioli supportare il desiderio di tutti gli alunni di prepararsi e affrontare i vari livelli di esami Cambridge proposti dalla scuola.