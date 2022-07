Il 15 luglio il nuovo singolo dei Malati Immaginari

Tornano con un nuovo singolo I Malati Immaginari. Il duo abruzzese ha annunciato l’uscita di “Puoi Trattarmi da Puttana (tanto non m’importa più)” per il 15 luglio, al quale seguirà un tour estivo nazionale. Un titolo forte, provocatorio, in contrasto con le precedenti uscite del duo, che descrive “la condizione umana di chi subisce violenza privata domestica”, raccontano Dario e Laura, “una condizione in cui ci si lascia andare alla rassegnazione, quasi un fai di me quello che vuoi, tanto non potrò mai sentirmi peggio di così”, aggiungono.

Il brano, da sempre nella tracklist iMi, sarà eseguito anche sabato 9 luglio a Vasto, in un live nello spazio esterno del Bar Ferrari (ex Edifici Scolastici). Adele Fabiani al sax aprirà il concerto.

“Puoi Trattarmi da Puttana (tanto non m’importa più)” è stata registrata all’Arte dei Rumori Studio di Napoli e prodotta da Silvio Speranza e, come le precedenti releases, uscirà su Automatic Records. Atteso per l’autunno il primo ep “Schiena contro Schiena”, dopo il tour estivo nazionale.

Queste le prossime date:

09/07 VASTO (CH) Bar Ferrari, ex Edifici Scilastici

16/07 CARSOLI (AQ) Sanremo Rock Tour

17/07 ROSETO (TE) Lido Oasis, iMi+NOSARA

22/07 TOSCOLANO MADERNO (BS) Open per EVA POLES (Prozac +), Piroka

28/07 PULSANO (TA) Open per MEGANOIDI, Whisky a Go Go

29/07 ALEZIO (LE) Open per MEGANOIDI, El Barrio Verde

30/07 LARINO (CB) Open per MEGANOIDI, Festival della Cartapesta

01/08 NEGRAR (VR), Fiamene Fest 2022

03/08 CERVINARA (AV) Open per PIERPAOLO CAPOVILLA

05/08 VASTO (CH) KelaBar

27/08 VASTO (CH), Villa Comunale, I Colori della Solidarietà Festival

25/08 NOTARESCO (TE) Open per YOUNG SIGNORINO, Blow Up Festival

03/09 SCHIO (VI) Open per TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, Fabbrica Alta

