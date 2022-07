Vasto e Lanciano hanno la percentuale più alta per l’offerta di servizi all’infanzia

L’offerta dei servizi all’infanzia del Comune di Vasto è tra i migliori in Abruzzo. La percentuale raggiunta in città è del 33,2 e nell’intero Abruzzo l’obiettivo è stato ottenuto da 55 su 305. Il comune di Vasto è l’unico nella Provincia di Chieti, insieme a quello di Lanciano, ad aver ottenuto la percentuale più alta per l’offerta dei servizi negli asili nido. A dirlo è l’Osservatorio regionale nel rapporto tematico, diffuso nei giorni scorsi, che nella Provincia di Chieti Vasto presenta un’offerta di servizi all’infanzia superiore al 33,2%. In Abruzzo l’obiettivo europeo del 33% è raggiunto in 55 comuni su 305.

“Potenziare l’offerta di servizi alla prima infanzia - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche scolastiche, Anna Bosco - è sempre stato il nostro obiettivo, nonostante le tante difficoltà, convinti che questo tipo di servizi non serva solo ad una migliore conciliazione dei tempi familiari ma anche ad una migliore crescita dal punto di vista educativo: ciò che i bambini imparano i prime 1000 giorni di vita è fondamentale e lo stimolo di un ambiente come un asilo nido è importante. Siamo dunque orgogliosi che almeno rispetto alla media regionale il nostro comune si attesti con una buona offerta di servizi pur consapevoli che ancora molto vogliamo fare per continuare a crescere. A settembre inoltre riprenderanno le attività anche presso l’asilo nido comunale Stella Maris”.