'Myllennium Award', c'è Massimiliano Cinalli tra i 39 vincitori dell'ottava edizione

Al MyLLENNIUM AWARD, il premio multidisciplinare dedicato a valorizzare il talento under 30 per valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione, tra i 39 vincitori dell’ottava edizione, è stato premiato anche un giovane abruzzese: Massimiliano Cinalli. E’ di San Salvo ed è stato premiato per la categoria MyJOB grazie al suo profilo e CV ed avrà la possibilità di frequentare uno Stage di tre mesi, con valore 3.000 euro, presso l’unità di Chirurgia Epatobiliare della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Università Cattolica di Roma.

L’ottava edizione del premio, promosso dal Gruppo Barletta e dalla Fondazione omonima, si è celebrata ieri sera a Villa Medici con le premiazioni di giovani vincitori provenienti da tutta Italia, che si sono distinti per i loro progetti a forte innovazione e scalabilità, nonché per la loro motivazione e curricula. I protagonisti si sono alternati sul palco chiamati a ritirare il meritato riconoscimento dal giornalista e presentatore Pierluigi Pardo con la gentile e amichevole partecipazione di Ema Stokholma.

“Con questo premio vogliamo dare un segnale ai futuri leader, un segnale di speranza e fiducia – ha dichiarato Paolo Barletta, Presidente e fondatore del Myllennium Award – Siamo in un’epoca storica di grandi cambiamenti, ciò che sta accadendo da più di due anni ha già mutato i nostri bisogni, da quelli abitativi a quelli lavorativi solo per citarne alcuni, e in due anni tante economie sono cresciute, o nate da zero, altre sono state messe a dura prova e hanno bisogno di nuove risorse per risollevarsi. Ritengo che il cambiamento sia in atto, nelle nostre vite e nelle nostre società, e che abbia una valenza importante dal punto di vista delle opportunità per le prossime generazioni. Queste dovranno dialogare con noi, e noi dovremo essere in grado di comprenderle. Questa è la sfida che abbiamo davanti: essere ispiratori, guidare e affiancare i più giovani nel loro percorso, memori del fatto che l’umanità ha sempre guardato alle nuove generazioni per la loro capacità di cogliere le innovazioni e fronteggiare i cambiamenti, che oggi avvengono molto più velocemente”.

Il Myllennium Award 2022 è articolato in 10 categorie, con tantissimi Premi Speciali: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo “MyREPORTAGE”, Opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, Architettura/Street art “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Dual Career “MySPORT”, Imprenditoria sociale “MySOCIALIMPACT” e Arti e maestranze “MyBRICKS”.

A scegliere i più meritevoli è stato il Comitato Tecnico-Scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport.

Il Myllennium Award è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Lazio. Vanta la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita a iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentatività.

Per maggiori informazioni: http://myllenniumaward.org/.