Streed food, gli operatori si sposteranno

E' la sezione di Vasto della Confesercenti a dar conto dell'intesa raggiunta per lo spostamento degli operatori di 'street' food' Fernando e D'Ottavio, attività di cui titolari Fernando Sarchione e Davide D'Ottavio, da piazza della Guardia Costiera ad un'altra area di Vasto Marina, nei pressi del Monumento alla Bagnante.

"Raggiunto l'accordo tra il Comune di Vasto e gli operatori su aree pubbliche - si legge in una nota - sullo spostamento delle attività. Gli operatori hanno avuto ampia garanzia dal Comune sulla continuazione sulla nuova area, rilasciando, in sede di Conferenza dei Servizi unificata, i relativi pareri positivi e nulla osta necessari. Il trasferimento dovrà avvenire al più presto (entro 15 giorni lavorativi), con allestimento e preparazione della nuova area a cura degli stessi operatori. Tale accordo verrà depositato domani al Tar Abruzzo previa rinuncia di entrambe le parti alla controversia legale.

La Confesercenti di Vasto ha svolto un'importante azione di mediazione e di persuasione nei confronti delle parti coinvolte ricercando con equilibrio e moderazione le soluzioni ai vari problemi emersi nella trattativa e pensiamo che la soluzione trovata sia positiva per il Comune e per gli operatori. Resta la necessità per la Città del Vasto di individuare una più ampia area attrezzata di Vasto Marina da dedicare allo svolgimento di queste attività cosiddette di ‘ristorazione veloce’, street food, servizio oggi tanto richiesto da turisti e cittadinanza.

Ci auguriamo che l'accordo - è la conclusione della nota siglata dal direttore Patrizio Lapenna e dal presidente Franco Menna - favorisca un dialogo più costruttivo tra i vari soggetti coinvolti e sia il primo atto di una nuova ripartenza".