LUIGI-STRANGIS-VINCITORE-AMICI-2021-2022

Il vincitore di Amici edizione 2021/2022 è Luigi Strangis, nato a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro il 26 febbraio 2001. Il 19 settembre 2021, spinto dai suoi genitori riesce ad entrare nella scuola di Amici, programma di Maria De Filippi, nella categoria del canto. Dopo neanche un mese esce il suo primo inedito che s’intitola “Vivo” prodotto dalla scuola di Amici. Poi seguiranno altri inediti, “Muro”, “Partirò da 0”, “Tondo” scritto per lui da Enrico Nigiottti. Nella scuola si distingue per le sue capacità di polistrumentista, infatti suona la chitarra, la batteria, il contrabbasso ed il pianoforte! Durante le dirette Luigi parla del diabete, malattia che gli è stata diagnosticata nel 2016 e che incide sullo stress, ecco perché in ogni circostanza cerca di essere calmo e tranquillo. Adesso vi racconto l’esperienza vissuta in prima persona con Luigi, mi reco in un centro commerciale dove c’è un gran fermento. Sul viso delle ragazze e ragazzine, si legge l’attesa dell’arrivo del loro beniamino, votato chissà quante volte nelle varie puntate di Amici. Tutte hanno in mano il suo primo cd intitolato “Strangis”che contiene le tracce: 1) “Tienimi stanotte” 2) “Muro” 3) “Tondo” 4) “Partirò da 0” 5) “Vivo” 6) “Riflessi” Luigi ha firmato un contratto con l’etichetta 21CO, fondata da Briga, Giordana Angi e Gabriele Costanzo ( figlio di Maria De Filippi). Appena arriva, una marea di urla lo accolgono. Finalmente il loro “idolo” è uscito dallo schermo piatto ed è visibile dal vivo, con i suoi occhiali bordati di bianco ed una chitarra appesa alla sua collanina. La giornata è molto calda, ma in una lunga fila di oltre 400 persone, ognuno aspetta di vivere con tanta emozione il momento in cui Luigi Strangis autograferà il suo cd con relativa foto di rito. In tanti hanno un pensierino per Lui: peluche, letterine,disegni…tanto da far riempire un carrello per la spesa! Alla fine tutti intonano la sua canzone piu’ famosa dal titolo “Tienimi stanotte” e Luigi la canta a cappella insieme a loro. Dimenticavo…è sempre più difficile vedere gente serena, rilassata e sorridente, visti i tempi che stiamo vivendo. Perciò mi tocca ringraziare la mia macchina fotografica per aver immortalato quei momenti generati in ognuno dalla presenza di Luigi, così accorto anche alla mia sete…”Lino ogni volta che hai bisogno di bere, fammi un cenno e blocchiamo tutto!”

Articolo e foto di Pasquale D'Avino detto Lino