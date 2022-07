Medicina Turistica senza medici, monta la protesta

Monta la protesta per l'annunciata riapertura dei servizi di presidi di Medicina Turistica in alcuni centri del territorio della Asl, tra i quali Vasto Marina, ma senza medici e con la sola presenza di un'ambulanza e di infermiere di area critica nella fascia oraria 10-18 a partire dal 4 luglio.

Pd Vasto - Apprendiamo con grande rammarico ma anche con forte preoccupazione la mancata riapertura della Medicina Turistica a Vasto Marina a causa dell'assenza di medici. Una località turistica come Vasto che in estate raggiunge le 100mila presenze, unita alle molteplici difficoltà dell'Ospedale San Pio che già normalmente fatica a rispondere alle tante richieste e necessità dei residenti e non, nonostante gli enormi sacrifici che da troppo tempo stanno facendo i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari a cui va la nostra riconoscenza e gratitudine, riteniamo che la chiusura della medicina turistica sia un fatto grave.

Non possiamo accettare che la presenza della medicina turistica, tanto importante quanto necessaria, sia sostituita con un'ambulanza e un infermiere e con gli utenti che devono rivolgersi ai medici di medicina generale o ai pediatri di libera scelta. Non vuole essere questa una nota di attacco alla mal-gestione di una Regione a guida centrodestra che continua a considerare Vasto e il Vastese come la "cenerentola" dell'Abruzzo. E' questa una nota di appello! Di appello agli esponenti regionali del centrodestra eletti nel Vastese affinché si adoperino con atti e fatti concreti al solo scopo di fermare e bloccare una volta per tutte questo declino che sta vivendo la sanità vastese. Noi saremo al loro fianco in questa battaglia perché la tutela della salute pubblica non ha e non deve avere colori politici. Lo abbiamo fatto per il Tribunale e per la Procura di Vasto. Lo faremo per il nostro Ospedale e per tutti i servizi annessi e connessi alla salute dei cittadini.

Ci appelliamo dunque a loro chiedendo di trovare una soluzione che superi quelle tamponi e a spot.

La Medicina Turistica a Vasto è importante che ci sia! Si lavori per rivedere tale decisione che nuoce a Vasto, al Vastese, e al turismo di questa città!

Pietro Smargiassi, consigliere regionale Movimento 5 Stelle - È francamente difficile persino esprimere una critica riguardo ad una scelta del genere. Sembra tutto in linea con un progetto fallimentare di sanità che la Giunta Marsilio sta riservando al nostro territorio.

Una visione sempre più lontana dalle esigenze dell’area vastese e della sua gente. Non comprendere che Vasto Marina, d’estate, diventa la nostra perla dell’Adriatico, e che quindi servizi essenziali (tra cui la risposta sanitaria immediata sul posto) sono necessari a garantire l’incolumità a turisti e residenti, dimostra la poca lungimiranza di una maggioranza di Governo regionale che rincorre da sempre le reali esigenze, sbagliando peraltro nelle scelte delle soluzioni proposte, anziché programmarle”.



Così il consigliere regionale Pietro Smargiassi, che sulla notizia della sostituzione della guardia medica turistica con un’ambulanza medicalizzata ha altresì sottolineato tutti i rischi di inefficienza che una tale soluzione comporterebbe, in termini innanzitutto di soccorsi immediati in ipotesi di concomitanza di diverse situazioni di urgenza; secondo il consigliere infatti sono troppi i fattori che, a suo dire, sono stati sottovalutati da chi ha compiuto questa scelta, a partire dal numero triplicato di presenze nella sola Vasto Marina nel periodo estivo, per passare poi alla lunghezza della costa vastese ed ai relativi tempi cui necessiterebbe l’ambulanza per percorrerla spostandosi da un lato ad un altro, lasciando contestualmente sguarnita l’area appunto di Vasto Marina.



Sul tema Smargiassi ha poi continuato: "Siamo di fronte all’ennesima bocciatura che il nostro territorio raccoglie da questa Asl guidata da Schael.

Chi pensa che un’ambulanza e un medico a Vasto Marina, con 80/100 mila persone, possa essere sufficiente non si rende conto che, così facendo, mette a rischio l’incolumità dei vastesi e dei nostri turisti. L’optimum sarebbe stato avere un’ambulanza medicalizzata a supporto della guardia medica turistica, non certo in sostituzione! Ma comprendo che per il trio Marsilio/Verí/ Schael “ottimo” non è aggettivo compreso nel loro vocabolario, quando si tratta di Vasto e dei suoi abitanti” conclude