Parcheggi nelle strisce blu, si paga a Vasto Marina

Parcheggi a pagamento al via da questa mattina, 1° luglio, negli spazi delimitati dalle strisce blu a Vasto Marina.

La Abaco spa, subentrante nella gestione del servizio alla Trotta Bus, opererà alle stesse condizioni previste in precedenza. Chiarezza su un aspetto: gli abbonamenti sottoscritti con la società Trotta saranno riconosciuti dalla Abaco. La notizia è stata confermata all’assessore Carlo Della Penna ed al dirigente Vincenzo Toma da Loris Targa, amministratore unico della società di Padova.

“Chi ha già fatto l’abbonamento, qualunque tipologia, settimanale, mensile, stagionale o annuale con Trotta - ha evidenziato Della Penna - potrà convertirlo con la Abaco. E’ pertanto opportuno passare presso l’ufficio di Abaco per commutare e validare l’abbonamento. Parte la sosta a pagamento a Vasto Marina. È prevista la sosta breve di 30 minuti al costo di 0,30 centesimi, poi la prima ora 0,50 centesimi, tutte le ore successive alla prima, 1 euro. Nelle aree interessate dalle strisce blu le colonnine sono state sostituite ed incrementate, su lungomare Cordella e lungomare Duca degli Abruzzi. E’ stato inoltre ripristinato anche il parcheggio di piazza De Sica”.

Il pagamento del parcheggio potrà essere effettuato anche utilizzando lo smarthphone, mediante il sistema Easy Park, con pochi semplici clic, oltre che con monete e sistemi di pagamento contactless presso le colonnine di ricarica installate in Città.

L’Ufficio Abaco in via XXIV Maggio, 21 è aperto nei seguenti giorni: il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 11. Per informazioni è possibile contattare il numero 366-7514333.

TARIFFE A VASTO MARINA PER RESIDENTI E TITOLARI DI ATTIVITA’

Giornaliero 6 euro

Stagionale 40 euro

TARIFFE A VASTO MARINA PER I NON RESIDENTI

Giornaliero 7 euro

Settimanale 30 euro

Mensile 100 euro

Stagionale 150 euro