Vasto ha ottenuto il riconoscimento di mensa scolastica verde e biologica

Il servizio di refezione scolastica erogato dal Comune di Vasto ha ottenuto il riconoscimento di mensa biologica.

Il ministero delle Politiche agricole, di concerto con il ministero dell'Istruzione, ha ripartito il Fondo per le mense scolastiche biologiche. Per la prima volta entra a beneficiare della misura anche la città di Vasto che ha ottenuto questo riconoscimento per tutte le scuole della Città ed un finanziamento di circa 130.000 euro.

Il più grande servizio di ristorazione della città che serve più di 800 pasti al giorno in 11 plessi ha ottenuto il riconoscimento di mensa verde e biologica.

Per essere qualificata come biologica la mensa è tenuta a rispettare con riferimento alle materie prime di origine biologica le percentuali minime di utilizzo in peso per singola tipologia di prodotto: frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine, almeno 70%; uova, yogurt e succhi di frutta 100%; prodotti lattiero caseari carne, pesce da acquacoltura almeno 30%. Nella preparazione dei piatti devono essere rispettate precise disposizioni in merito ad additivi e coadiuvanti.

Da anni dedichiamo ai nostri piccoli cittadini un'attenzione particolare, soprattutto sul tema fondamentale dell'alimentazione. Andremo a reinvestire questa premialità totalmente nel servizio, sia per aumentare il livello di qualità della mensa che per informare le famiglie circa l'importanza di un'alimentazione sana per i propri figli.

Un risultato, questo, ottenuto grazie al fatto che ragioniamo ormai in una logica di filiera corta con i soggetti del territorio che producono il cibo che finisce sulle tavole dei nostri bambini e delle nostre bambine e grazie ai requisiti stringenti che abbiamo inserito nell’ultimo contratto con il gestore del servizio mensa. E' un giusto premio al lavoro dell'Ufficio mensa del Comune, coordinato dal Dirigente Vincenzo Toma e dalla responsabile Patrizia Antonelli.

Si lavora con impegno sull’argomento da anni con la Asl, con la commissione mensa, e con il nuovo gestore del servizio Sagifi+Ep