SarÃ  dedicata alla dottoressa Rosanna Antognetti un'aula della palazzina ex Sebi a Chieti

Venerdì 1° luglio 2022 alle ore 16.15 sarà intitolata alla Dottoressa Rosanna Antognetti l’Aula Concorsi al piano zero della Palazzina ex Sebi della Direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, in via dei Vestini a Chieti.

Rigorosa e apprezzata professionista, anche per le qualità umane espresse sul lavoro all’Ufficio Concorsi della Asl Lanciano Vasto Chieti, Rosanna fu strappata dal Covid-19 ai suoi familiari e a quanti le volevano bene il 28 novembre 2020. L’evento, al quale parteciperanno i familiari, sarà l’occasione per ricordare insieme una collega straordinaria, una lavoratrice instancabile e competente, una bella persona che ci manca tanto, ogni giorno.