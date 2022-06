Tutto pronto per i saldi estivi: iniziano sabato 2 luglio

“Anche quest'anno, con l'augurio di avere il centro storico di Vasto ancora più vivace ed attraente, nella sua peculiarità di “centro commerciale naturale” e per facilitare gli acquisti in occasione dei prossimi saldi che inizieranno il 2 Luglio, le attività commerciali del centro storico di Vasto proporranno il tradizionale “Fai un saldo in centro” con l’apertura straordinaria pomeridiana nel giorno di Domenica 3 Luglio. “ Informa Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro. “Ci auguriamo che l’iniziativa incontri il favore di tutti e possa essere un ulteriore richiamo per coloro che vorranno usufruire della accoglienza della nostra città non solo dal punto di vista turistico ma anche per esperienze di shopping di qualità all'insegna della convenienza nella nostra "Vasto in Centro".